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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصادرة 110 شيشة وإعدام 14 كجم لحوم في حملة بحي شرق الإسكندرية

الخميس 18/مارس/2021 - 11:33 م
حملة بحي شرق الإسكندرية
حملة بحي شرق الإسكندرية
هبه عويضه
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أغلق حي شرق الإسكندرية اليوم مقاهي خلال حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة.

وترأس محارب هيلع رئيس حي شرق حملة مسائية شاملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بمرافقة المهندسة آية جمال معاون المحافظ.

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٧ مخالفة متنوعة بين أمن صناعي ونظافة عامة وعدم توافر شهادات صحية للعاملين بالمنشأة وبيع بدون ترخيص، كما أغلقت الحملة ٣ مقاهي في شارع العشرين لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية لمجابهة كورونا.

كما صادرت الحملة ١١٠ شيشة يتم تقديمها لرواد المقاهي بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وتم تحصيل إجمالي مبلغ ١١٦٥٠ جنيهًا غرامات فورية حيال المخالفين للإجراءات الإحترازية، بالإضافة إلى إعدام فوري لكمية تصل إلى ١٤ كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على ٣٢ حالة إشغال تم إيداعها في شرطة المرافق.

واستهدفت الحملة المرور على طريق الكورنيش وشارع العشرين بسموحة، وشارك في الحملة سكرتير عام الحي وممثلي الطب البيطري والأمن الصناعي والصحة والتموين والقوى العاملة وإدارات؛ رخص المحلات واشغال الطريق والنظافة والرصد البيئي بالحي.

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