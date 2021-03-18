الاتحاد الأوروبي: «إيريني» حققت نتائج في رصد انتهاكات الحظر الأممي على ليبيا

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم، إن بعثة إيريني الأوروبية حققت نتائج ملموسة في رصد انتهاكات الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا الأمر الذي ساهم في الخطوات الإيجابية التي حققها الليبيون بتشكيل حكومة وحدة وطنية.وأضاف «بوريل» خلال مؤتمر صحفي في مقر البعثة الأوروبية بقيادة إيطاليا في روما: «نحتفل اليوم بمرور عام على انطلاق العملية: كانت ولاتزال مهمة صعبة».وأوضح بحسب ما نقلت وكالة «نوفا» أن «إيريني» حققت نتائج ملموسة على الرغم من فيروس كورونا المستجد.وتابع: «راقبنا 25 ميناء و15 مطارًا ومهابط طائرات، فضلًا عن 200 رحلة جوية يشتبه في نقلها شحنات عسكرية إلى ليبيا».وأكد بوريل أنه جرى إحالة هذه المعلومات لمجموعة خبراء ليبيا عبر أكثر من 20 تقريرًا سريًا.وأشار إلى أن فريق الخبراء نشر منذ يومين تقريره النهائي الأخير وأقر بدعم عملية إيريني.