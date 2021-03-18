مرتل كنسي: الكنيسة تصلي غدًا بالنغمة الشعانيني

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدا الجمعة، بعيد الصليب المقدس.وقال المرتل نعيم إبراهيم إن الكنيسة تصلي غدًا الجمعة بالنغمة الشعانيني، وهي نغمة موسيقية وطابع لحن ينسب إلى أحد الشعانين، والذي هو أحد السعف كذلك.وأضاف "إبراهيم" أن الكنيسة تصلى في السنة الواحدة بعدة نغمات، النغمة الأولى هي النغمة السنوية والتي يصلى بها خلال الأيام التي لا تصادف وقوع مناسبات كنسية، والنغمة الثانية هي الفرايحي وتستخدم في الأعياد، بينما الثالثة هي الشعانيني التي يصلى بها في أحد الشعانين وأعياد الصليب فقط، وأخيرا النغمة الحزينة وهي تستخدم في الجنازات وأسبوع الآلام فقط.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، الذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.