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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أبوالغيط» يهنئ نجلاء المنقوش على توليها منصب وزيرة الخارجية بالحكومة الليبية

الخميس 18/مارس/2021 - 05:58 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
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هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، نجلاء المنقوش علي توليها منصب وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن أبو الغيط أكد للمنقوش- خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما بعد ظهر اليوم الخميس- التزام الجامعة بدعم ومساندة السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا التي تولت مهامها بقيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وأعرب أبو الغيط عن التزام الجامعة العربية بمواصلة جهودها ومرافقة الاشقاء في ليبيا في كل ما يدعم استقرار البلاد ودفع المصالحة الوطنية بين أبنائها، ويساهم في استكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية، وعقد الانتخابات الوطنية التي يتطلع إليها الشعب الليبي في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.

وذكر المصدر أن أبو الغيط والمنقوش ناقشا أيضا سبل تعزيز الدعم العربي لليبيا في هذه المرحلة المهمة من عملية انتقالها، ودفع التعاون بين الجامعة وليبيا دعما للعمل العربي المشترك والمصالح العليا للعالم العربي.

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