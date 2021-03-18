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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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أبوالغيط يهنأ المنقوش لتوليها منصب وزيرة الخارجية الليبية
الخميس 18/مارس/2021 - 07:45 م
ابو الغيط
عبير سليم
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الكلمات المفتاحية
نجلاء المنقوش
حكومة الوحدة الوطنية
جامعة الدول العربية
الخارجية الليبية
أحمد ابوالغيط
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