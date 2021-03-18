رئيس أركان الجيش العراقي يبحث مع قائد الناتو مهام البعثة

بحث رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبدالأمير رشيد يارالله، مع قائد بعثة حلف "الناتو" في العراق الفريق بير أولسون، اليوم الخميس، مهام بعثة الناتو ونطاق عملها في العراق.وذكرت وزارة الدفاع العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن رئيس أركان الجيش استقبل في مكتبه قائد بعثة حلف "الناتو" في العراق، حيث بحث الجانبان سبل التعاون المشترك ومناقشة مهام بعثة الناتو ونطاق عملها في العراق، مشيدًا بالجهود الكبيرة للبعثة في تقديم الخبرات والمشورة في مجال التدريب والدعم اللوجستي.