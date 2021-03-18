البرازيل: حقن 14.5 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، حقن 5ر14 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.وحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ533 ألفا و705 جرعات في اليوم الواحد.. وبهذا المعدل يتوقع أن يستغرق الأمر 6ر1 عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.. وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو ثمانية أسابيع.وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 11 مليونا و700 ألف حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 284 ألفا و775 حالة.ومضى عام وثلاثة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.