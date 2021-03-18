لعدم اختيار زوجها.. لقاء الخميسي تُهاجم الجهاز الفني للمنتخب: ماشية بالحب

انتقدت الفنانة لقاء الخميسي، اختيارات الكابتن حسام البدري لائمة المنتخب الوطني الأول لمبارتي كينيا وجزر القمر خلال الأيام القادمة وعدم اختيار زوجها اللاعب محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي وادي دجلة.وكتبت لقاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، "أنا عمري ما تدخلت في موضوع الكورة، بتابع من بعید، وبشجع "أوسة" لأني مؤمنة بيه من أول لحظة، جول موهوب وتحالفت ظروف كتير عليه وكان بيلعب في ضغط نفسي كبير لا يتحمله أي إنسان ومع ذلك قاوم وكمل وبقى من أفضل وأقوى إجوال مصر".وتابعت "اللي أعرفه إن الأجوال مالهمش علاقه بالعمر طالما في فورمة كويسه ومتألق، أوسه كان في المنتخب وكان دائما راجل وكابتن الجوهري رحمه الله كان بيحب اوسه وبیدعمه لأول مرة هاقول رأيي في اختيارات المنتخب ومالهاش علاقه بالاعبين المختارين، عدم اختیار اوسه في المنتخب يدل وبشكل واضح ان التقييم والاختيار غير عادل وليس له أي علاقة باللاعب واجتهاده وأدائه وإنما في معايير تانية غير مفهومه للاختيارات!، امتی بقی هایبقى المعيار في أي اختيار معيار عملي وليس عاطفي أو بالحب؟!.