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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2021

الخميس 18/مارس/2021 - 02:20 م
ألأجور
ألأجور
هبه محمد
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بعد صدور توجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للحكومة يوم الإثنين الماضي الموافق 15 مارس 2021، برفع الحد الأدنى للأجور في عام 2021، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من 2000 إلى 2400 جنيه للمخاطبين بالقانون، وغير المخاطبين، ولذلك ارتفعت عمليات البحث بشكل كبير في الفترة الأخيرة على محركات الانترنت والسوشيال مبيديا وعلى مواقع التواصل الإجتماعي بموقع "جوجل" من قبل المواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2021.

زيادة الحد للأجور إلى 2400

ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت بموقع جوجل من قبل المواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، يعرض لكم "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2021، وذلك وفقًا لتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية.

موعد تطبيق الحد الادنى للأجور2021


ووجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويصل الإجمالي نحو ما يقرب إلى حوالي 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للاجور في عام 2021 نحو ما يقرب إلى 2400 جنيه.

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وفي قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تقسم الدرجات الوظيفية على حسب المستوى، حيث في كل درجة ولكل مستوى منها مدة بينية يجب على الموظفين العاملين في المجال الحكومي اجتيازها، حتى يتم ترشيحه للمستوى الأعلى عن السابق للوصول للدرجة العالية، وبناءً على ذلك فإن جميع مرتبات الموظفين، ستزيد ولكن بعد اعتماد العلاوة الدورية الجديدة، وبداية المرتبات من شهر يوليو 2021، وهو كالتالي: 75 جنيها علاوة دورية، ويعتبر ذلك كحد أدنى وحافز شهري إضافي للموظفين، وذلك بمقدار قيمة مالية مقطوعة تبلغ نحو 150 جنيها للدرجات الرابعة، أما الدرجة الثالثة يتبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 200 جنيه، وأما الدرجة الثانية فتبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 250 جنيها، وأخيرًا.. الدرجة الأولى فتبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 300 جنيه، ولشاغلي الدرجة الممتازة يحصل على 357 جنيها، و350 جنيها لأصحاب الدرجة العالية، وللمدير العام فيحصل على نحو ما يقرب إلى حوالي 325 جنيها.

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