تعرف على مواعيد صرف معاشات شهر إبريل 2021





مواعيد صرف معاشات شهر إبريل 2021 في مصر





منذ اندلاع أزمة جائحة كورونا العالمية بمختلف الدول حرصت الهيئة العامة التأمينات الاجتماعية والمعاشات على وضع جدول زمني لصرف معاشات المتقاعدين من كبار السن عقب بلوغهم سن 60، وذلك لمنع التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM ومكاتب صرف المعاشات ومن ثم إمكانية التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة ويقضي على الجهاز المناعي فور مهاجمة الجسم، لذلك يتم صرف المعاشات خلال الفترة من 1 إلى 7 إبريل المقبل وفقا للشرائح المالية وقيمة المعاشات الشهرية حيث يستفيد منها قرابة 11 مليون مواطن.





تعرف على شرائح صرف معاشات المتقاعدين





يمكن لأصحاب المعاشات صرفها شهريا وفقا للجدول الزمني الذي وضعته هيئة التأمينات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم صرف المعاشات الدفعة الأولى خلال الفترة من 1_ 3 إبريل والتي يستفيد منها قرابة 2.4 مليون مواطن وهم اللذين معاشاتهم أقل من 1000 جنيه شهريا فيما يتم صرف معاشات الشريحة الثانية خلال يومي 4 و 5 إبريل ويستفيد منها أيضا 2.4 مليون مواطن حيث يتقاضون معاشات تتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه شهريا فيما يتم صرف معاشات الدفعة الثالثة يومي 6 و 7 من شهر إبريل والتي يصل عدد المستفيدين منها قرابة 1.7 مليون مواطن ويتقاضون معاشات أكثر من 2000 جنيه شهريا





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موعد صرف الدفعة الأخيرة من العلاوات الخمس





تستعد هيئة التأمينات الاجتماعية لإنهاء إجراءات صرف الدفعة الأخيرة من العلاوات الخمس لـ 2 مليون و400 ألف مواطن من أصحاب المعاشات التقاعدية وفقا للجدول الزمني الذي وضعته الهيئة والذي بدأ بالفعل في شهر يوليو الماضي على أقساط ربع سنوية (يوليو، سبتمبر، يناير، إبريل) بالإضافة إلى جدول مواعيد صرف معاشات شهر إبريل 2021 الذي تقترحه الهيئة شهريا تخفيفا عن كاهل المواطن من أصحاب المعاشات.

احتلمحرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يبحث أصحاب المعاشات عن الجدول الزمني المحدد لصرف معاشاتهم الشهرية والتي تم وضعها خصيصًا كإجراء احترازي لمنع التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك وتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين كبار السن، لذلك يستعرض الدستور مواعيد الصرف وموعد صرف آخر دفعة من العلاوات الخمس.