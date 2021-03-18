«التعليم» تعلن خطوات تحديث «التابلت»

أعلنت المدارس الثانوية تنبيه للطلاب، عن بدء تحديث التابلت المدرسي الخاص بكل طالب، حيث أتاحت المدارس عدة خطوات لتمكن الطلاب بصفوف الثانوية العامة من تحديث أجهزة التابلت الخاصة بهم.وقالت الوزارة إنه على الطلاب فتح الجهاز واتباع الخطوات التالية:1-الدخول على الضبط.2-الضغط على تحديث البرنامج.3-الضغط على تنزيل التحديثات يدويا.4-الضغط على التحديث الآن.ثانيا: هناك برنامج جديد قد ظهر على التابلت وهو برنامج (3D Calculator) ولإظهاره عليك بالآتي:1-الدخول على النوكس مانج.2-الضغط على الثلاث شرط أقصى اليسار.3-الضغط على ما يشبه عربة السوبر ماركت.4-سيظهر أقصى اليسار اسم البرنامج (3D) عليك بتحميله.5-وهو برنامج للرياضيات.6- ينزل تباعا بمعنى إذا لم تتمكن من العثور عليه فحاول فيما بعد.