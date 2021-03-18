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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إعلان آلية قبول طلبات الترشح في الانتخابات التشريعية بفلسطين

الخميس 18/مارس/2021 - 11:01 ص
جريدة الدستور
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تبدأ لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، السبت المقبل، في استقبال طلبات الترشح في الانتخابات التشريعية 2021، ولمدة 12 يومًا تنتهي مساء يوم الأربعاء الموافق 31 مارس.

وأعلنت اللجنة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس نها ستتسلم طلبات الترشح في المقر العام بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة، ويوفر المقران الإطلاع على شروط الترشح والحصول على الطلبات والمرفقات، أو من المقر الإقليمي في مدينة غزة، أو من مكاتب المناطق الانتخابية في جميع المحافظات، إضافة لتوفرها على موقع لجنة الانتخابات المركزية.

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