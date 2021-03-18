إعلان آلية قبول طلبات الترشح في الانتخابات التشريعية بفلسطين

تبدأ لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، السبت المقبل، في استقبال طلبات الترشح في الانتخابات التشريعية 2021، ولمدة 12 يومًا تنتهي مساء يوم الأربعاء الموافق 31 مارس.وأعلنت اللجنة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس نها ستتسلم طلبات الترشح في المقر العام بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة، ويوفر المقران الإطلاع على شروط الترشح والحصول على الطلبات والمرفقات، أو من المقر الإقليمي في مدينة غزة، أو من مكاتب المناطق الانتخابية في جميع المحافظات، إضافة لتوفرها على موقع لجنة الانتخابات المركزية.