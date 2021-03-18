إصابة ٣ أشخاص في تصادم بين سيارتين بالغربية

أصيب 3 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص على طريق كفر الزيات طنطا بمحافظة الغربية.وتلقى مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص بنطاق قرية ديما التابعة لمركز كفر الزيات، وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وتم فتح الطريق ونقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.