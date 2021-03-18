«تعليم القاهرة» يحتفل بيوم الطبيب المصري ويوجه التحية للجيش الأبيض

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة،التحية والشكر لكل أطباء مصر، وذلك احتفالا بيوم الطبيب المصري، وتقديرا لدورهم في التصدي لأزمة كوفيد 19.وأشارت مديرية التربية والتعليم إلى أن أطباء مصر هم جيش مصر الأبيض يقفون في المقدمة ويضحون لمواجهة فيروس كوفيد19، ويعملون بجد وإخلاص مؤكدين أنهم جنود هذه المعركة.وأوضحت المديرية أن يوم الطبيب المصرى، يحتفل به سنويا اعترافا بفضل الطبيب المصرى وتكريما له، وقد اختير يوم 18 مارس من كل عام للاحتفال بيوم الطبيب، وذلك في ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب بأبى زعبل، والتى أسسها محمد على باشا، عام 1827، والتى تم نقلها فيما بعد لتصبح مدرسة طب قصر العيني في عام 1837 وهي أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.