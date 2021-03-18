نائبات التنسيقية يشاركن باحتفالية يوم المرأة المصرية

شهدت احتفالية يوم المرأة المصرية، مشاركة النائبة مارسيل سمير والنائبة أميرة صابر، عضوات مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.وقالت النائبة مارسيل سمير، إن الاحتفالية شهدت تسليط الضوء على نماذج نسائية ناجحة من مختلف المجالات.وأكدت سمير، أن المرأة المصرية استطاعت تحقيق نجاحات غير مسبوقة في مجالات السياسة والاقتصاد والبحث العلمي، لافتة إلى توجه الدولة نحو تمكين المرأة في كل القطاعات.وكانت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعربت عن سعادتها بحضور احتفالية يوم المرأة المصرية، ورؤيتها من وصفتهم بالنماذج الملهمة.وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سعدت اليوم بحضوري احتفالية يوم المرأة المصرية، وبما رأيته من نماذج ملهمة، صنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات".وشددت قرينة الرئيس على أن المرأة هي منبع القوة والتضحية، وهي دائمًا أيقونة النجاح.