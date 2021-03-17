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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الإحصاء: مصر تعاقدت على استيراد آلات حلج ونسيج بـ85 مليون دولار

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:20 م
استيراد آلات حلج
استيراد آلات حلج
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر تعاقدت على استيراد آلات وماكينات حلج ونسيج بتكلفة 84.7 مليون دولار بنهاية العام الماضى 2020 مقابل 100.4 مليون دولار واردات خلال العام السابق عليه.

وأوضح جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن واردات أجهزة أتوماتيكية لمعالجة المعلومات بلغت 495.7 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 426.6 مليون دولار خلال العام السابق، ومضخات ومراوح بقيمة 548.8 مليون دولار مقابل 555.8 مليون دولار، مصاعد وروافع 318.6 مليون دولار مقابل 285.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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