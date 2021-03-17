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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد عيد الفطر 2021.. وضوابط إقامة صلاة العيد في المساجد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:09 م
عيد الفطر
عيد الفطر
شيماء حسين
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مع اقتراب بدء شهر رمضان الكريم الذي لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة يسارع الكثير من المواطنين بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد عيد الفطر 2021 ومواعيد صلاة العيد والإجراءات الاحترازية لإقامتها في المساجد وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف المصرية لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير طقوس الاحتفال بعيد الفطر المبارك وأفضل مظاهر الاحتفال به وفقا للسنة النبوية الشريفة.

موعد عيد الفطر 2021

أعلنت مراصد دار الإفتاء الفلكية أن يوم 13 إبريل المقبل هو موعد بدء شهر رمضان المبارك ويوم 12 مايو المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك للعام الحالي ويستمر حتى 14 مايو حيث يتم رؤية هلال شهر شوال يوم 11 مايو وفقا للحسابات الفلكية المبدئية التي تم الإعلان عنها مؤخرا حيث تقام صلاة التراويح في المساجد وفقا لما تم إعلانه مؤخرا من قبل وزارة الأوقاف المصرية حيث تقام الصلاة وفقا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة في صلاة الجمعة كل أسبوع من غلق دورات المياه و إلزام المصلين بإرتداء الكمامات الواقية للوجه وتعقيم اليدين بشكل دائم وإحضار سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلي.

موعد صلاة العيد 2021

وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية المبدئية فإن صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام تقام في تمام الساعة الخامسة و ثلاث وعشرون دقيقة في القاهرة فيما تقام صلاة العيد في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة الخامسة وسبع وعشرون دقيقة بينما تقام في محافظة بورسعيد في تمام الساعة الخامسة والربع وتقام في محافظة السويس في تمام الساعة الخامسة و خمس وعشرين دقيقة وتقام في محافظة الفيوم الساعة الخامسة و ثمانية وعشرين دقيقة وتقام في محافظة أسوان الساعة الخامسة و وواحد وثلاثين دقيقة وتقام صلاة العيد بمحافظة دمياط الساعة الخامسة وسبع عشر دقيقة.
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ضوابط إقامة صلاة العيد بالمساجد 

أصبح موعد عيد الفطر 2021 وضوابط إقامة صلاة العيد قبلة محركات البحث خلال الفترة القليلة الماضية حيث لم تصدر وزارة الأوقاف أى تعليمات حتى وقتنا هذا بشأن إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد حيث من المتوقع ظهورها موجة ثالثة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتقل بسرعة فائقة داخل الأماكن المغلقة رديئة التهوية الذي  يهاجم الخلايا المناعية بالجسم ويقضي عليها كليا ومنها إلى باقي أجهزة الجسم الحيوية والتي يتسبب في تدميرها بالكامل ويؤدي إلى الوفاة الفورية.

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