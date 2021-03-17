حقيقة وجود سلالة جديدة لـ كورونا لا تظهر خلال تحليل الـ «pcr»

أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث العلمية، أن هناك مليون ونصف فقط سجلوا على الموقع للحصول على لقاح فيروس كورونا.





وقالت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذع على قناة "الحياة"، إن هناك ظلم كبير للقاحات فيروس كورونا، وعلى رأسهم لقاح "أسترازينكا"، وذلك لأنه من الوارد أن يتم إصابة متلقي اللقاح قبل حصوله عليه، أو أن يكون في فترة الحضانة.





وأضافت أنه من الوارد ومتوقع أن يكون هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا، لا تظهر من خلال تحليل الـ"pcr"، لأن طبيعة الفيروس شديد التحور.