واشنطن: لم نتدخل في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن لم تتدخل في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة.وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، إنهم مستعدون لإعادة سفيرهم إلى ليبيا عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك، كما أنهم يواصلون البحث عن موقع جيد للسفارة الأمريكية الجديدة في طرابلس، حسب قناة "الحدث".وأشار متحدث الخارجية الأمريكية إلى أن سفيرهم في ليبيا كان في مدينة طبرق ويواصل متابعة الأوضاع هناك، معتبرا أنه لا يمكن مقارنة الوضع في سوريا بما يحدث في ليبيا.يذكر أن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند عبر عن ترحيب بلاده بحكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا دعمها لتلبية احتياجات الشعب الليبي وإجراء الانتخابات.