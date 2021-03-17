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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة بنها تحصل على تجديد شهادة الأيزو 90012015 للمرة الثالثة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:24 م
الدكتور ناصر الجيزاوى
الدكتور ناصر الجيزاوى
كتب صلاح حسنى
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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، عن توصية شركة AGA التابعة لشركة سوكوتيك الفرنسية المانحة لشهادة الجودة باستمرار شهادة الأيزو الحاصل عليها النظام الإدارى للجامعة بعدما خضعت إدارات الجامعة لعملية مراجعة لنظام إدارة الجودة بها وفقا للمواصفة القياسية أيزو 90012015 من الشركة المانحة للشهادة وتعد هذه الزيارة هي الأولى لمتابعة ومراجعة نظام الجودة بالجامعة التى حصلت شهادة الأيزو فى مارس ٢٠٢٠.

من جانبه، أعرب الجيزاوي عن سعادته بهذا النجاح الذي جاء انعكاسا للأداء المتميز، وتطبيقا لمعايير نظم الجودة الشاملة على مستوى إدارات الجامعة بما يتماشى مع توجهات الجامعة نحو الاهتمام بمنسوبى الجامعة وبالجمهور الخارجى وتقديم أفضل الخدمات لهم، وقدم القائم بأعمال رئيس الجامعة التهنئة لجميع قيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بهذه المناسبة.

وأشار القائم بأعمال رئيس الجامعة إلى أن التوصية باستمرارية شهادة الأيزو 9001-2015 يؤكد تميز الجامعة في تطبيق المعايير الدولية للجودة، موضحا أن الجامعة تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الدولة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لمعايير الجودة.

وقال الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية، إن المساهمة الفعالة فى اجتياز المراجعة السنوية للشهادة تأتي في إطار التعاون الإيجابي بين كل إدارات الجامعة، متمنيا لهم التوفيق والريادة على مستوى الجامعات المحلية والدولية، كما أكد على الاستمرار في تحسين الأداء والمحافظة عليه لإرضاء متطلبات العملاء بشكل احترافي ومتميز.

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