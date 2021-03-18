سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

سعر الدولار اليوم الخميس 18-3-2021 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك القاهرة





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سعر الدولار في بنك عوده

وتدوال سعر الدولار في بنك عوده أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 15.76 جنيه.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.65 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 15.75 جنيه.



سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 15.76 جنيه.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وتداول سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 15.76 جنيه.



وتدوال سعر الدولار في بنك عوده أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 15.76 جنيه.وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.65 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 15.75 جنيه.وسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 15.76 جنيه.وتداول سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 15.76 جنيه.

يعرض "الدستور"، في تقريره اليومي، كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدولار اليوم الخميس 18-3-2021 في مصر.تداول سعر الدولار في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.65 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 15.75 جنيه.وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 15.74 جنيه.وشهد سعر الدولار في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 15.74 جنيه.وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 15.76 جنيه.