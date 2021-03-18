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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

الخميس 18/مارس/2021 - 07:50 ص
الدولار
الدولار
هبه محمد
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يعرض "الدستور"، في تقريره اليومي، كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدولار اليوم الخميس 18-3-2021 في مصر.

سعر الدولار اليوم الخميس 18-3-2021 في البنوك المصرية


  • سعر الدولار في البنك المركزي المصري

تداول سعر الدولار في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.65 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 15.75 جنيه.

  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 15.74 جنيه.

  • سعر الدولار في بنك مصر

وشهد سعر الدولار في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 15.74 جنيه.

  • سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 15.76 جنيه.

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  • سعر الدولار في بنك عوده

وتدوال سعر الدولار في بنك عوده أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 15.76 جنيه.

  • سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.65 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 15.75 جنيه.

  • سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 15.76 جنيه.

  • سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وتداول سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 15.76 جنيه.


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