شروط مبادرة التمويل العقاري.. شقة تمليك أرخص من الايجار لمحدودي الدخل
الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:07 م
راندا التونيطباعة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع الأسبوع الجاري البنك المركزي بطرح مبادرة التمويل العقاري "شقة أرخص من الايجار" لفئة محدودي الدخل ضمن مستهدفات الحكومة بتسهيل حصول المواطنين على الوحدات السكنية.
وقد أعلن البنك المركزي عن شروط مبادرة التمويل العقاري شقة تمليك أرخص من الإيجار والتي تتلخص فيما يلي.
-سعر الشقّة المقبول تمويلها لمحدودى الدخل بحد أقصى 350 ألف جنيه.
-سعر الشقة المقبول تمويلها لمتوسطي الدخل لا تزيد على المليون جنيه.
-محدود الدخل هو الذي يمتلك دخل شهري 4500 جنيه للأعزب ويصل إلى 6 آلاف جنيه للأسرة في حالة المتزوج.
متوسط الدخل هو من يصل دخله كفرد بحد أقصى 10 آلاف جنيه وكأسرة 14 ألف جنيه.
-لا يستفيد من مبادرة التمويل العقاري شقة تمليك أرخص من الايجار لمحدودي الدخل من استفاد بمبادرات التمويل العقاري السابقة، أو من حصل على وحدة سكنية مدعومة من الدولة.
وقد أعلن البنك المركزي عن شروط مبادرة التمويل العقاري شقة تمليك أرخص من الإيجار والتي تتلخص فيما يلي.
شروط مبادرة التمويل العقاري شقة تمليك أرخص من الإيجار- أن تكون الشّقة مشطبة وكاملة المرافق وكافة مستنداتها قانونية.
-سعر الشقّة المقبول تمويلها لمحدودى الدخل بحد أقصى 350 ألف جنيه.
-سعر الشقة المقبول تمويلها لمتوسطي الدخل لا تزيد على المليون جنيه.
-محدود الدخل هو الذي يمتلك دخل شهري 4500 جنيه للأعزب ويصل إلى 6 آلاف جنيه للأسرة في حالة المتزوج.
متوسط الدخل هو من يصل دخله كفرد بحد أقصى 10 آلاف جنيه وكأسرة 14 ألف جنيه.
-لا يستفيد من مبادرة التمويل العقاري شقة تمليك أرخص من الايجار لمحدودي الدخل من استفاد بمبادرات التمويل العقاري السابقة، أو من حصل على وحدة سكنية مدعومة من الدولة.
في حالة وفاة صاحب الوحدة، يلتزم الورثة بسداد باقي أقساط الشقّة.
-لا يجوز بيع الوحدة السكنية الممولة ضمن مبادرة التمويل العقاري شقة تمليك أرخص من الإيجار لمحدودي الدخل إلا بعد مرور 7 سنوات، ولابد أن يتم سداد كامل سعرها المتبقي.
-لا يشترط أن تكون الشقّة من الحكومة، بل يمكن شراء وحدة من مطور قطاع خاص، ويتم تمويله.
اقرأ أيضًا:
كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021
-لا يجوز بيع الوحدة السكنية الممولة ضمن مبادرة التمويل العقاري شقة تمليك أرخص من الإيجار لمحدودي الدخل إلا بعد مرور 7 سنوات، ولابد أن يتم سداد كامل سعرها المتبقي.
-لا يشترط أن تكون الشقّة من الحكومة، بل يمكن شراء وحدة من مطور قطاع خاص، ويتم تمويله.
اقرأ أيضًا:
كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021
هل تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟
نسبة الفائدة في مبادرة شقق التمويل العقاري
ويعتبر من أهم ملامح المبادرة أن الفائدة ٣%فقط والسداد على 30 عام وان التشطيب شرط أساسي للحصول على التمويل كما أن الحد الأقصى لسعر الوحدة يصل إلى 350 ألف لمحدودي الدخل ومليون جنيه لمتوسطي الدخل والدخل المسموح به لمتوسطي الدخل 4500 للفرد و6000 جنيه للأسرة وبالنسبة لمتوسط الدخل 10 آلاف جنيه الاعزب و 14 ألف جنيه للأسرة.
وقد تنوعت المبادرات التي طرحها البنك المركزي خلال الآونة الأخيرة لتقديم الدعم للمواطنين فيما يتعلق بالتمويل العقاري واختلفت تلك المبادرات من حيث مستوى الدخل ولكنها استطاعت تقديم الكثير من التسهيلات للمواطنين للحصول على وحدات سكنية.
كما يسعى البنك المركزي بطرح مبادرات في كافة القطاعات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتقديم التسهيلات للقطاعات المتضررة من فيروس كورونا ومنها القطاع الصناعي والقطاع السياحي.
وقد تنوعت المبادرات التي طرحها البنك المركزي خلال الآونة الأخيرة لتقديم الدعم للمواطنين فيما يتعلق بالتمويل العقاري واختلفت تلك المبادرات من حيث مستوى الدخل ولكنها استطاعت تقديم الكثير من التسهيلات للمواطنين للحصول على وحدات سكنية.
كما يسعى البنك المركزي بطرح مبادرات في كافة القطاعات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتقديم التسهيلات للقطاعات المتضررة من فيروس كورونا ومنها القطاع الصناعي والقطاع السياحي.