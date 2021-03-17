شروط مبادرة التمويل العقاري.. شقة تمليك أرخص من الايجار لمحدودي الدخل

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وقد تنوعت المبادرات التي طرحها البنك المركزي خلال الآونة الأخيرة لتقديم الدعم للمواطنين فيما يتعلق بالتمويل العقاري واختلفت تلك المبادرات من حيث مستوى الدخل ولكنها استطاعت تقديم الكثير من التسهيلات للمواطنين للحصول على وحدات سكنية.



كما يسعى البنك المركزي بطرح مبادرات في كافة القطاعات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتقديم التسهيلات للقطاعات المتضررة من فيروس كورونا ومنها القطاع الصناعي والقطاع السياحي.

ويعتبر من أهم ملامح المبادرة أن الفائدة ٣%فقط والسداد على 30 عام وان التشطيب شرط أساسي للحصول على التمويل كما أن الحد الأقصى لسعر الوحدة يصل إلى 350 ألف لمحدودي الدخل ومليون جنيه لمتوسطي الدخل والدخل المسموح به لمتوسطي الدخل 4500 للفرد و6000 جنيه للأسرة وبالنسبة لمتوسط الدخل 10 آلاف جنيه الاعزب و 14 ألف جنيه للأسرة.