رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شروط مبادرة التمويل العقاري.. شقة تمليك أرخص من الايجار لمحدودي الدخل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:07 م
التمويل العقاري
التمويل العقاري
راندا التوني
طباعة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع الأسبوع الجاري البنك المركزي بطرح مبادرة التمويل العقاري "شقة أرخص من الايجار" لفئة محدودي الدخل ضمن مستهدفات الحكومة بتسهيل حصول المواطنين على الوحدات السكنية.

وقد أعلن البنك المركزي عن شروط مبادرة التمويل العقاري شقة تمليك أرخص من الإيجار والتي تتلخص فيما يلي.

شروط مبادرة التمويل العقاري شقة تمليك أرخص من الإيجار

- أن تكون الشّقة مشطبة وكاملة المرافق وكافة مستنداتها قانونية.

-سعر الشقّة المقبول تمويلها لمحدودى الدخل بحد أقصى 350 ألف جنيه.

-سعر الشقة المقبول تمويلها لمتوسطي الدخل لا تزيد على المليون جنيه.

-محدود الدخل هو الذي يمتلك دخل شهري 4500 جنيه للأعزب ويصل إلى 6 آلاف جنيه للأسرة في حالة المتزوج.
متوسط الدخل هو من يصل دخله كفرد بحد أقصى 10 آلاف جنيه وكأسرة 14 ألف جنيه.

-لا يستفيد من مبادرة التمويل العقاري شقة تمليك أرخص من الايجار لمحدودي الدخل من استفاد بمبادرات التمويل العقاري السابقة، أو من حصل على وحدة سكنية مدعومة من الدولة.

في حالة وفاة صاحب الوحدة، يلتزم الورثة بسداد باقي أقساط الشقّة.

-لا يجوز بيع الوحدة السكنية الممولة ضمن مبادرة التمويل العقاري شقة تمليك أرخص من الإيجار لمحدودي الدخل إلا بعد مرور 7 سنوات، ولابد أن يتم سداد كامل سعرها المتبقي.

-لا يشترط أن تكون الشقّة من الحكومة، بل يمكن شراء وحدة من مطور قطاع خاص، ويتم تمويله.

اقرأ أيضًا:

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

هل تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟

نسبة الفائدة في مبادرة شقق التمويل العقاري 

ويعتبر من أهم ملامح المبادرة أن الفائدة ٣%فقط والسداد على 30 عام وان التشطيب شرط أساسي للحصول على التمويل كما أن الحد الأقصى لسعر الوحدة يصل إلى 350 ألف لمحدودي الدخل ومليون جنيه لمتوسطي الدخل والدخل المسموح به لمتوسطي الدخل 4500 للفرد و6000 جنيه للأسرة وبالنسبة لمتوسط الدخل 10 آلاف جنيه الاعزب و 14 ألف جنيه للأسرة.

وقد تنوعت المبادرات التي طرحها البنك المركزي خلال الآونة الأخيرة لتقديم الدعم للمواطنين فيما يتعلق بالتمويل العقاري واختلفت تلك المبادرات من حيث مستوى الدخل ولكنها استطاعت تقديم الكثير من التسهيلات للمواطنين للحصول على وحدات سكنية.

كما يسعى البنك المركزي بطرح مبادرات في كافة القطاعات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتقديم التسهيلات للقطاعات المتضررة من فيروس كورونا ومنها القطاع الصناعي والقطاع السياحي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

الزمالك يخسر من الترجى فى القاهرة.. ويعقد موقفه فى إفريقيا

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

هل تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟


الصور

image description

محافظ أسيوط: تركيب أعمدة إنارة بالقرى ضمن «حياة كريمة»

image description

جامعة أسيوط تشارك فى مؤتمر إتاحة التعليم العالى لدمج الطلاب ذوى الإعاقة

image description

ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد (صور)

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: الجائحة تظهر الحاجة إلى الاستثمار في الصحة

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين والمجندين

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

أفضل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

بريطانيا تخطط لخفض التلوث الصناعي بمقدار 13 في غضون 15 عامًا

رابط العداد الكودي| المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء 2021

أيام زمان

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
المزيد

الثقافة

«التنمية الثقافية» يستضيف الأفلام الكولومبية بالقاهرة والإسكندرية

جمعية أبناء فناني مصر تحتفي ببديع خيري بسينما الهناجر

30 أبريل.. آخر موعد للتقدم لمسابقة الصناعات الإبداعية

أهم روايات ثروت أباظة في ذكرى وفاته