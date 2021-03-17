رابط تسجيل لقاح كورونا.. وخطوات تسجيل بيانات الراغبين في الحصول عليه





رابط تسجيل لقاح كورونا

خصصت وزارة الصحة والسكان المصرية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) يمكن من خلاله تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على جرعات تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذي تم استيرادها من الخارج لتحصين الراغبين في الحصول عليها والذي أثبت فاعليته لأكثر من 86% حيث تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس وذلك خلال فترة حضانة الفيروس لفاعلية اللقاح والتي تصل إلى مدة أسبوع حيث يتعرض الراغب في جرعة اللقاح لارتفاع في درجات الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وصداع وهى أعراض لا تحتاج إلى استشارة طبيب وتزول من تلقاء نفسها.

خطوات تسجيل بيانات الراغبين في لقاح فيروس كورونا

يمكن للراغبين في الحصول على جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" تسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك بإتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي المخصص لتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على لقاح كورونا من خلال هذا الرابط ( من هنا





كتابة الرقم القومي للراغب في الحصول على اللقاح والمكون من 14 رقما

تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على اللقاح كاملة ( الاسم، تاريخ الميلاد، محافظة الإقامة، ...)





تحديد أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة يمكنك الحصول من خلالها على لقاح فيروس كورونا





كتابة وسيلة تواصل ( رقم التليفون والبريد الإلكتروني)





الضغط على كلمة إرسال الطلب









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الفئات الأولي بالحصول على لقاح كورونا

يستطيع الراغبون في الحصول على لقاح فيروس كورونا الدخول عبر رابط تسجيل لقاح كورونا الذي أطلقته وزارة الصحة ولكن ممن لهم حق الحصول عليه وفقا للفئات المعلن عنها من قبل الوزارة مؤخرا وهي أعضاء الهيئة الطبية خاصة العاملين بمستشفيات العزل التي خصصتها الوزارة للحالات المصابة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون من نقص المناعة بالجسم.

احتلأعلى نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ افتتاح الموقع الذي خصصته وزارة الصحة والسكان في أواخر شهر فبراير الماضي والذي يستوعب قرابة 5 مليون مواطن يوميا من الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير الرابط وخطوات تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على اللقاح والبيانات المطلوب تسجيلها عبر الموقع الإلكتروني.