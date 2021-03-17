أسقف روما عن البابا شنودة: كان أبًا حقيقيًا للأقباط

قال الأنبا برنابا أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بروما وتوابعها بإيطاليا، إن اليوم تذكر عيد رحيل البابا شنودة الثاني معلمنا الذى تشبه بمنارة الرهبنة الأنبا أنطونيوس وهرب من مجد الغنى، ومجد الشهرة، فنال مجد السماويات، ومجد الصيت الحسن في كل المسكونة، ولكل الأجيال، ومجد وغنى الروح.وتابع أسقف روما خلال رسالته بمناسبة التذكار التاسع لرحيل البابا شنودة قائلا: "ترك لنا السيرة العطرة وجسد رحلة عطاء بلا حدود، وكان علامة فارقة في التاريخ" مضيفا أنه "كان أب حقيقي للأقباط بمعنى كلمة أب وبكل ما تحمله الكلمة من معاني".واختتم: "كنت أشعر من البابا شنودة بمشاعر أبوة وحنان أبوي وعاطفة أبوية، كان مثال لنا وقدوة في الزهد والمحبة والأبوة، حتى عقوبته للمُخطئ كانت عقوبة بأبوة وتوجيه.