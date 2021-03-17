الأنبا إسحق يلتقي أقباط إيبارشية طما.. الأحد

يعقد نيافة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها الاجتماع العام الأسبوعي بكاتدرائية الشهيد أبوفام الأوسيمي بطما، وذلك مساء الأحد المقبل.ويلقي نيافته عظته بالاجتماع بحضور أعداد محدودة من الأقباط للحد من التجمعات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوورنا المستجد.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.