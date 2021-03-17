أمريكا تعتزم توسيع قيود التصدير إلى روسيا

تعتزم وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، توسيع قيود التصدير إلى روسيا بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية، وفق قناة العربية.وفي سياق متصل، تمضي روسيا قدما على طريق التخلي عن استخدام العملة الأمريكية لسداد قيمة صفقات الأسلحة.ورأت صحيفة صربية أن روسيا تنتزع بذلك "ورقة رابحة هامة" من الولايات المتحدة الأمريكية.وتسعى روسيا ودول أخرى إلى عدم استخدام الدولار الأمريكي في تسوية المدفوعات وهو ما يشكل خطرا على الولايات المتحدة.