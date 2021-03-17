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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

عصر الأونلاين.. خبراء يوضحون أهمية المنصة الإلكترونية للمشروعات الصغيرة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:18 م
إيناس سعيد
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دعم جديد بدأت القيادة السياسية في توفيره للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسجيل المنتجات المصرية على المنصة الإلكترونية الخاصة بالصناعات الصغيرة؛ الأمر الذي يسهم في فتح مزيد من الأسواق الخارجية لهذه المنتجات للترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ويكون لهذا التسجيل من خلال عدة مراحل أولها قبول المنتج، وذلك وفقًا لاشتراطات خاصة حتى لا يتم تسجيل أى منتج قد يكون مخالف للمواصفات أو يتسبب فى مشاكل، وتتم هذه المراحل باشتراطات ميسرة الهدف منها التشجيع ولكن في إطار القانون.

خبراء يوضحون لـ"الدستور" أهمية هذه الخطوة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتناهية الصغر.

ـ البيع الأونلاين هو المستقبل
في البداية قال ممدوح الشربيني، المدير التنفيذي لغرفة صناعة الحرف اليدوية، إنه توقف حركة البيع والشراء المباشر بسبب أزمة فيروس كورونا خلق الحاجة إلى ضرورة إيجاد بديل، فكان البيع عن طريق الاون لاين هو الحل أمام المصنعين حتى لا يتوقف المنتج بعد مرحلة إنتاجه واحتياجات إلى التسويق والبيع.

وعلق الشربيني على إتاحة المنصة الالكترونية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساعد في إعادة الترويج للمنتجات، واستمرار العملية الاقتصادية والتصنيعية بين المستهلك والمصنع، في أي وقت وفي أي مكان بل ويلبي طلبات المستهلكين في المنتجات التي يحتاجها عن غيرها.

وأشار إلى أن هذه المنصة وغيرها من المنصات التي عكفت الحكومة على إنشائها يساعد التسويق لأصحاب هذه المشاريع فهي الخطوة التي يحتاجونها، خاصة وأن التجارة الإلكترونية أصبحت تفرض نفسها على العالم كله نتيجة هذه الجائحة، لأنها أضمن وأكثر مرونة للتعامل بين البائع والمشتري.

وأكد أن هذه المنصة ستساعد في تقليل سعر المنتج الذي كان يحتاج إلى الانتقال من المحافظة للمعرض في القاهرة والتي ترفع تكلفته نتيجة تكلفة النقل، لذا فعرض المنتجات على المنصة من نفس مكان تصنيعها سيجعل سعرها متاح وفي متناول المستهلك وأقل مما كان سابقًا، متابعًا وفي هذه الحالة نكون ساعدنا المصنعين في تلبية احتياجاتهم من خلال الإنتاج وتصبح عملية الإنتاج عجلة دائرة لا تقف.

ـ دور الحكومة في دعم المشروعات ماديًا وتسويقيًا ووصولها للمستهلك

من الجانب الاقتصادي قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن ما تحتاجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الدعم من خلال توفير التمويلات اللازمة والتسهيلات المتاحة لها من تراخيص وآلالات وقطاع غيار وغيرها، وتقوم الدولة بعمل مجمعات صناعية في كافة محافظات مصر، أما عن الخطوة الأخيرة فهي التسويق.

وأوضح الشافعي أن دور الحكومة النهائي في التسويق من خلال المنصة الإلكترونية لإبراز منتجات هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجمعات الصناعية، كي تساعدها في الوصول إلى السوق والى المستهلك في شكله النهائي سواء كان هذا المستهلك فرد أو شركات.

وأضاف الشافعي أن قيام الحكومة بهذه الخطوة في عملية التسويق وعرض المنتجات على المنصة الالكترونية يساعد في عملية البيع وفي التدفق المالي المتاح لأصحاب المشاريع وعدم تعطل حركة بيع المنتجات، مضيفًا أنه بسبب أزمة فيروس كورونا ومنع إقامة المعارض بكثرة وكذلك التجمعات أصبحت هذه المنصة هي الحل لعرض المنتجات والتي تكون متاحة طوال الوقت ومن خلالها يصل ملايين المستهلكين إليها ليلبوا طلباتهم من منتجات.

وأشار إلى أن الاعتماد على هذه المنصة الالكترونية في البيع للمنتجات يساهم في تقليل تكلفة المنتج، بالمنتج الذي يتم عرضه في معرض ما ويحتاج إلى تكاليف لإقامة معرض وتكاليف نقل من مكانه للمعرض وتكلفة التسويق والدعاية كل هذا يتكلف مبالغ هائلة، في حين أن عرضه على المنصة لا يحتاج كل هذه التكلفة فيكون سعره أقل ومتاح للجميع.

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