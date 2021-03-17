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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإنترنت الصناعي.. ساحة صراع النظام الإيراني الأشهر المقبلة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:47 م
الإنترنت
الإنترنت
منار أحمد
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قال موقع زيتون الإيراني، اليوم الأربعاء، إن "ستارلينك" أو الإنترنت عبر الأقمار الصناعية متاحا في إيران أسرع بكثير مما يعتقد النظام الإيراني الذي حاول منذ عقود عزل المواطنين عن العالم وضرب جدار عازل بينهم وبين المعلومات الحرة.

وبحسب الموقع الإيراني الإصلاحي، فقد يظهر "ستارلينك" في سماء إيران في الأشهر القليلة المقبلة بفضل شركة "سبيس إكس" (SpaceX) الأميركية، وهي شركة تقنيات استكشاف الفضاء، تعمل على تصنيع الطيران والنقل الفضائي، أسسها إيلون ماسك في 2002.

كان موضوع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مطروحا منذ عدة سنوات، ولكن لأسباب مختلفة، أهمها كلفة المشروع، لم تنجح الفكرة، ولكن الآن باستثمار إيلون ماسك مؤسس شركات من قبيل "تسلا موتورز" و"بي بال"، بات موضوع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية متاحا لأول مرة في أجزاء من كندا للاستخدام العام.

وذكر الموقع أن ذلك يدق جرس الإنذار للنظام الإيراني، خاصة أن إيلون ماسك قد وعد ردًا على أحد المستخدمين الإيرانيين بأنه سيدعم الإيرانيين بأفضل طريقة ممكنة للوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

كانت فكرة إنشاء "الإنترنت عبر الأقمار الصناعية" مزعجة للنظام الإيراني إلى درجة دفعت سكرتير المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، أبو الحسن فيروز آبادي، ليعلن الشهر الماضي أنه تم تشكيل مجموعة عمل "للتصدي للإنترنت عبر الأقمار الصناعية".

ووفقًا لأبو الحسن فيروز آبادي، مع ظهور الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، "قد تتعرض شبكة المعلومات الوطنية بأكملها للخطر"، مطالبا بـ"ضرورة اتخاذ تدابير لضمان عدم تعرض "إدارة الفضاء الإلكتروني" للخطر من خلال إدخال هذه التكنولوجيا، على حد قوله.

وبما أن تقنية "الإنترنت عبر الأقمار الصناعية" قد تعم العالم أسرع مما كان متصورا وتتجاوز هذه التقنية جدران الحجب في مختلف أنحاء العالم خاصة في بلد مثل إيران، بعد شهر من إبراز فيروز آبادي قلقه بهذا الخصوص، حاول المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الخضوع للواقع فقال أمس الثلاثاء إن "الإنترنت عبر الأقمار الصناعية" ليس "تهديدًا بل ضرورة"، إلا أنه مضى في الدعوة إلى شيء يتعارض بشكل أساسي مع فكرة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، عندما قال: "يمكن لشركات مختلفة تقديم هذه الخدمات في إيران بعد حصولها على تراخيص".

يذكر أن الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مصمم بشكل أساسي لتوفير وصول متساوٍ إلى الإنترنت لجميع الناس، ويبدو أنه لا يمكن للسلطات الإيرانية حجبه أو التحكم به بأي شكل من الأشكال.

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