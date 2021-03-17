تجديد حبس المتهم بقتل جاره فى مشاجرة بحلوان

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بقتل جاره، 15 يوما على ذمة التحقيقات.تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا أحدى المستشفيات باستقبال جثة موظف، مصاب بطعنة نافذة فى القلب وتوفى فور وصوله المستشفى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.وتبين قيام عاطل بذات العقار الذى يقطن به المتوفي بالطابق الرابع، بقتله عن طريق طعنه بسلاح أبيض "سنجة " وتم القبض على المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.