إدراج 271 متهمًا في «حسم ولواء الثورة 2» على قوائم الإرهاب

أصدرت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمًا بإدراج 271 متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «حسم ولواء الثورة 2»، على قوائم الكيانات الإرهابية، وإعداد دورات لإعادة تأهيلهم.وكانت المحكمة قضت بالسجن المؤبد لـ 67 متهما والمشدد 15 سنة لـ 92، والمشدد 10 سنوات لـ 29، والمشدد 7 سنوات لـ 6، والمشدد 5 سنوات لـ 10 متهمين،كما قضت المحكمة بالسجن 15 سنة لمتهم، والسجن 10 سنوات لمتهم آخر، والسجن 7 سنوات لـ 4، والسجن 5 سنوات لـ 26 متهما، والسجن 3 سنوات لـ 36، وبراءة 5 متهمين، وعدم اختصاص نظر الدعوى لمتهم.كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بالقضية المعروفة بقضية "حركة حسم 2"، اتهامات باغتيال النقيب إبراهيم عزازي، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.