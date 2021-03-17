ارتفاع الصادرات في سنغافورة مع استمرار التعافي بعد تسجيل خسائر العام الماضي

زادت صادرات سنغافورة مرة أخرى على أساس شهري في فبراير الماضي، بواقع 6% في أحدث مؤشر على أن اقتصاد الدولة الجزيرة يتعافى من الخسائر غير المسبوقة التي شهدها العام الماضي.وانخفض إجمالي التجارة بواقع 3.3%، مقارنة بما كان عليه في فبراير 2020، الشهر الماضي، قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية عن أن تفشي فيروس كورونا المستجد، هو جائحة، طبقًا لما ذكرته هيئة "انتربريز سنغافورة" الحكومية اليوم الأربعاء.وزادت الصادرات إلى الصين وكوريا الجنوبية في فبراير الماضي "ويرجع ذلك بالأساس إلى المواد غير الالكترونية"، طبقًا لهيئة "انتربرايز سنغافورة"، حيث تم تسجيل تراجع حاد في المبيعات إلى الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة.