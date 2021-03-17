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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

منهم هاجر عفيفي وفؤاد عبدالمنعم.. 4 من خريجي فنون مسرحية ينضمون لـ «بين السما والأرض»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:01 م
بين السما والأرض
بين السما والأرض
حسين الجندي
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يواصل المخرج ماندو العدل تصوير باقي مشاهد مسلسل "بين السما والأرض" والذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل، ويقوم ببطولته الفنان هاني سلامة، وعدد كبير من الفنانين والفنانات.

وكشف ماندو العدل على أنه استعان بعدد كبير من الموهوبين من الممثلين الخريجين من المعهد العالي للفنون المسرحية، مشيرا إلى أن من بينهم أربعة هم الفنانين بهاء الخطيب؛ ونور صالح؛ ومحمود عبد الرازق؛ وهاجر عفيفي؛ وفؤاد عبد المنعم".

وجاء رد ماندو العدل على بعض المنتقدين له بعد الاستعانة بالمطرب عمر كمال في مسلسله الجديد والذي احدث أزمة تطلبت تصريح من المهن الموسيقية حتى يأخذ تصريح من الممثلين؛ وهو الأمر الذي أكده الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

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