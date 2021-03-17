المشدد 7 سنوات لعامل سرق مواطنين بالإكراه في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة عامل بمحل أدوات صحية بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه مع آخرين بسرقة مواطنين بالإكراه في مدينة نصر.صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد عبدالرحمن وياسر عمر محمد.كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "محمدي. س"، 28 سنة، بائع بمحل أدوات صحية مع آخرين بسرقة المبلغ النقدي المملوك للمجني عليهما حال سيرهما بالطريق العام بأن استوقفوهما حال استقلالهما سيارة مشهرين في وجههما سلاحين ناريين «بندقية خرطوش، فرد خرطوش»، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات.