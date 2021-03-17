بـ16 مليون جنيه.. افتتاح مسرح كلية البنات بجامعة عين شمس السبت

يفتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ونواب رئيس الجامعة المسرح الجديد بكلية البنات، والذي بدأ تجديده منذ شهر يوليو عام 2018 وبمساحة 508 كراسي، السبت المقبل.يأتي ذلك تحت رعاية رعاية وزراء التعليم العالي والثقافة والتضامن الاجتماعي، وبعض الوزراء والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.وقالت الدكتورة رقية شلبي، عميدة الكلية، إن الافتتاح من المقرر أن يحضره الدكتورة مايا مرسي أمين عام المجلس القومي للمرأة وعدد من الشخصيات الإعلامية وعدد من الفنانين والنقاد، مشيرة إلى أن المسرح جاهز للتشغيل وملحق به غرف استقبال بالدور الرئيسي وبه بدروم مكيف خاص بالعارضين وغرف تغيير الملابس وبه بعض الإضاءات الخاصة على خشبة المسرح وحجرة التحكم في الصوت والإضاءة والستائر، وأيضًا مجهز بعوازل للصوت.كما أكدت عميدة الكلية، أن المسرح الجديد تم تجديده وفق أحدث الأنظمة العالمية وبيوت خبرة متخصصة من خلال استشاريين وأساتذة كلية الهندسة بالجامعة.