البحرين واليابان يبحثان تطوير وتنمية العلاقات الثنائية

بحث مستشار ملك البحرين، لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر، خلال لقائه، مع سفير اليابان لدى المملكة هيديكي إيتو تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.وأشاد الحمر - خلال استقباله السفير الياباني بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمملكة، حسبما أوردت وكالة أنباء البحرين بنا اليوم الأربعاء- بالمستوى المتقدم في مسار العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، وبما يشهده التعاون المشترك من تطور مستمر في العديد من المجالات وخاصة في الجوانب الإعلامية.من جانبه، أعرب السفير هيديكي إيتو عن تقديره للمستشار نبيل الحمر، واعتزازه بما لقيه من دعم ومساندة طيلة فترة عمله والتي عكست عمق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين الصديقين.