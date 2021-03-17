علاقة عاطفية و270 ألف جنيه وراء احتجاز موظف داخل شقة بالسلام

أمرت نيابة السلام بإحالة المتهمين باحتجاز موظف داخل شقة والشروع فى قتله وإجباره على توقيع وصلات أمانة بالإكراه بالسلام لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة ان المتهمين "يحيى. ع"، و"خالد.ح"، و"حمدى.ع" أقروا بارتكابهم جريمة احتجاز المجنى عليه "وائل. م" تحت تهديد الأسلحة البيضاء والشروع في قتله محدثين له عدة إصابات، بالإضافة إلى إجباره على التوقيع على 5 إيصالات أمانة بالسلام.وأقر المتهمون بأن المجنى عليه كان على علاقة عاطفية بشقيقة المتهم الأول وتحصل منها على مبلغ 270 ألف جنيه مقابل فتح مشروع خاص به ليتمكن من الزواج منها، وبعد حصوله منها على الأموال أنهى علاقته بيها ورفض إرجاع الأموال لها.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام من موظف يتهم ٣ أشخاص بالشروع في قتله واجباره على توقيع وصلات أمانة وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.