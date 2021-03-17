طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 برقم بطاقة الرقم القومي

و قد أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، بوابة إلكترونية للاستعلامات وتسجيل شكاوى المواطنين، خاصة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.ويمكن للمواطن بعد إدخاله الرقم القومي على البوابة الإلكترونية، إجراء عمليات الاستعلام أو تقديم الشكاوى بالاختيار بين أكثر من موضوع للشكوى، ومتابعتها فيما بعد، للتعرف على الرد الذي تفيد به الوزارة بعد دراسة شكواه.