طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 برقم بطاقة الرقم القومي
الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:03 م
ارتفعت معدلات البحث خلال الوقت الراهن من خلال محركات البحث العالمية وعلى رأسها جوجل عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 برقم بطاقة الرقم القومي، ويبحث الكثير من المواطنين خلال هذه الساعات عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 برقم بطاقة الرقم القومي، وذلك لمعرفة موعد صرف المعاش، والرابط للاستعلام للذين قدموا في المعاش، حيث توفر المنصة العديد من الخدمات للمواطنين.
حيث يمكن للأفراد الذين يريدون الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الدخول عبر الرابط التالي من هنـــــــــا
ويقوم المواطن عقب الانتهاء من عملية التسجيل، يقوم بتسجيل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة، ثم اختيار برنامج تكافل وكرامة، إضافة إلى كتابة الاسم رباعي، وتحديد المعاش سواء شهر مارس، أو أي شهر أخر، كما يقوم المواطن بإدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بالمواطن، وأخيرًا اختيار استعلم الآن.
- تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط السالف الذكر.
- القيام باختيار تقديم الشكوى من القائمة الرئيسية.
- كتابة الرقم القومي للراغب في تقديم الشكوى.
- كتابة بيانات الراغب في تقديم الشكوى كاملة.
- كتابة الشكوى في الخانة المخصصة لها بالتفاصيل.
- أخيرًا الضغط على زر إرسال الشكوى.
و قد أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، بوابة إلكترونية للاستعلامات وتسجيل شكاوى المواطنين، خاصة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
ويمكن للمواطن بعد إدخاله الرقم القومي على البوابة الإلكترونية، إجراء عمليات الاستعلام أو تقديم الشكاوى بالاختيار بين أكثر من موضوع للشكوى، ومتابعتها فيما بعد، للتعرف على الرد الذي تفيد به الوزارة بعد دراسة شكواه.
طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 برقم بطاقة الرقم القومي
حيث يمكن للأفراد الذين يريدون الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الدخول عبر الرابط التالي من هنـــــــــا
ويقوم المواطن عقب الانتهاء من عملية التسجيل، يقوم بتسجيل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة، ثم اختيار برنامج تكافل وكرامة، إضافة إلى كتابة الاسم رباعي، وتحديد المعاش سواء شهر مارس، أو أي شهر أخر، كما يقوم المواطن بإدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بالمواطن، وأخيرًا اختيار استعلم الآن.
كيفية تقديم شكوى لمعاش وزارة التضامن الاجتماعييمكن للمواطنين الذين يرغبون في تقديم شكوى من مستحقي معاش وزارة التضامن الاجتماعي لأولى الفئات بالرعاية على نفس الموقع الإلكتروني الذي يتم من خلاله الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 بإتباع الخطوات الآتية:
- تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط السالف الذكر.
- القيام باختيار تقديم الشكوى من القائمة الرئيسية.
- كتابة الرقم القومي للراغب في تقديم الشكوى.
- كتابة بيانات الراغب في تقديم الشكوى كاملة.
- كتابة الشكوى في الخانة المخصصة لها بالتفاصيل.
- أخيرًا الضغط على زر إرسال الشكوى.
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و قد أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، بوابة إلكترونية للاستعلامات وتسجيل شكاوى المواطنين، خاصة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
ويمكن للمواطن بعد إدخاله الرقم القومي على البوابة الإلكترونية، إجراء عمليات الاستعلام أو تقديم الشكاوى بالاختيار بين أكثر من موضوع للشكوى، ومتابعتها فيما بعد، للتعرف على الرد الذي تفيد به الوزارة بعد دراسة شكواه.