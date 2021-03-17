كنيسة القلب المقدس بالإسكندرية تواصل تساعية القديس يوسف

احتفلت كنيسة القلب المقدس اللاتينية بالإبراهيمية بالإسكندرية، بصلاة اليوم السابع من التساعية المخصصة لإكرام القديس يوسف البتول.ألقى كلمة العظة الأب ناصر كرومل الفرنسيسكانى، والذى تحدث خلالها عن الطاعة لمشيئة الله وهي الطاعة بلا حدود والطاعة بلا جدال والطاعة بلا خوف.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.