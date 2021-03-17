محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد (صور)

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أعمال إنشاء كوبري المدخل الشمالي لمدينة أسيوط أعلى خطوط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية بمنطقة منقباد، والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد بتكلفة إجمالية تقارب 400 مليون جنيه بطريق (أسيوطالقاهرة) الزراعي ويخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بإجمالي طول 1600 متر وعرض 16.7 متر، وذلك لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ.رافقهما خلال الجولة المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس سمير محمد سعدالله رئيس قطاعات الصعيد عضو مجلس تنفيذي الشركة، والمهندس ياسر محسوب مصطفي رئيس القطاع مدير فرع أسيوط، وأسامة علي حسين رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام بشركة المقاولون العرب وأحمد جابر مدير العلاقات العامة بفرع أسيوط.واستمع محافظ أسيوط ورئيس مجلس ادارة الشركة – خلال الجولة - لشرح تفصيلي من المهندسين المشرفين على التنفيذ عن نسب تنفيذ المشروع والخطوات التي وصل إليها من استكمال أعمال دق للخوازيق بترعة الإبراهيمية وتنفيذ القواعد على جانبي الترعة الإبراهيمية واستكمال أعمال سطح الكوبري.وأكد محافظ أسيوط أهمية مشروع كوبرى المدخل الشمالى لمدينة أسيوط بمنقباد والذى يعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات في المحافظة خاصة بالمدخل الشمالي للمدينة؛ لأنه سيقضي على التكدس والزحام المروري ويسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية الذي يحدث على مدار اليوم ويزداد مع إغلاق مزلقان السكة الحديد حيث يمر الكوبري أعلى قضبان السكة الحديد والترعة الإبراهيمية ليخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بدلًا من عبور مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل بإجمالي طول 1600متر وعرض 16.7متر.ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب عن شكره لمحافظ أسيوط والقيادات التنفيذية بالمحافظة لتعاونهم الكامل مع مسئولي الشركة والعاملين بالمشروع لسرعة إنجاز الأعمال، وتذليل العقبات أمام التنفيذ وتقديم كافة أوجه الدعم، مشيرًا إلى متابعته المستمرة لمعدلات الإنجاز ونسب التنفيذ في الأعمال بجميع مشروعات الشركة بالمحافظة وحرصه على تنفيذها بالجودة المطلوبة، وفي توقيتاتها المحددة بالاستعانة بالعمالة المدربة من أبناء المحافظة وفتح فرص عمل للعديد من الشباب والعاملين من أبناء المحافظة في مختلف التخصصات والحرف المختلفة.