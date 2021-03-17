رابط موقع تسجيل حجز لقاح كورونا في مصر

رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا في مصر

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كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا

يشار إلى أن وزارة الصحة، قامت باستثناء فئات من المواطنين من عدم الحصول على التطعيم، كما أنها أعطت اهتمامًا بفئات أخرى من أطياف الشعب بالتطعيم، ويذكر أن الشركة المنتجة للقاح فعالة بنسبة 79 % ضد فيروس كورونا المستجد.



وعند الانتهاء من الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني، يقوم المواطن بإدخال بياناته، والتي تتضمن: الاسم رباعي، الرقم القومي شرط أن نكون البطاقة سارية، تاريخ الميلاد، وإدخال وسيلة التواصل: رقم التليفون، أو البريد الإلكتروني، وكتابة العنوان بالتفصيل، وذلك لتحديد المستشفى التابعة لوزارة الصحة والأقرب لمحل سكن المواطن الذي يريد الحصول على اللقاح.

طرق الحصول على لقاح كورونا حددت وزارة الصحة، وسائل أخرى، للحصول على لقاح كورونا، والتسجيل من خلاله، حيث يمكن الاتصال عبر الخط الساخن ٢١٧، كما خصصت الوزارة أيضا، خط ساخن وهو: 15335 للرد على استفسارات المواطنين بشأن حجز لقاح فيروس كورونا في المحافظات.

الفئات الأولى بتطعيم لقاح كورونا حددت وزارة الصحة، الأولوية لفئات معينة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، حيث أكدت أن الفئات الأولى بالاهتمام والمستحقة للتطعيم، هم: الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، بينما استثنت 6 فئات أخرى من التطعيم، أبرزهم: الحوامل، وأصحاب المناعة الضعيفة، والأطفال، والمسافرين للخارج، والمصابين بكورونا.