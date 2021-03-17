رابط موقع تسجيل حجز لقاح كورونا في مصر
الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:46 م
يبحث الكثير من المواطنين، عن رابط موقع تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر، عبر محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الفترة الحالية، وذلك بعد أن فتحت وزارة الصحة والسكان الباب مرة أخرى للتسجيل، ويستوعب الموقع تسجيل حالات تصل إلى 5 ملايين مواطن فى الوقت نفسه، كما أن هناك أكثر من 23 مليون مستهدفين بالتطعيم كفاءات أولى باللقاح، وفقا لما أعلنته الوزارة في بيانات رسمية لها.
وتتزايد عمليات البحث عبر مؤشرات البحث الشهيرة، على رابط موقع تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر، منذ أن أعلنت وزارة الصحة المصرية عن بداية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وتحديد الفئات الأولى بالتطعيم وتناول اللقاح، خلال الأيام الماضية.
وبدأت الحملة خلال شهر مارس الجاري، حيث يقبل المواطنين بشكل كبير على التسجيل عبر الموقع، فقد يسجل ما يزيد عن 5 مليون يوميا، إلا أن الوزارة حذرت من التسجيل لما هو دون الـ 18 عامًا.
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وعند الانتهاء من الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني، يقوم المواطن بإدخال بياناته، والتي تتضمن: الاسم رباعي، الرقم القومي شرط أن نكون البطاقة سارية، تاريخ الميلاد، وإدخال وسيلة التواصل: رقم التليفون، أو البريد الإلكتروني، وكتابة العنوان بالتفصيل، وذلك لتحديد المستشفى التابعة لوزارة الصحة والأقرب لمحل سكن المواطن الذي يريد الحصول على اللقاح.
وتتزايد عمليات البحث عبر مؤشرات البحث الشهيرة، على رابط موقع تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر، منذ أن أعلنت وزارة الصحة المصرية عن بداية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وتحديد الفئات الأولى بالتطعيم وتناول اللقاح، خلال الأيام الماضية.
وبدأت الحملة خلال شهر مارس الجاري، حيث يقبل المواطنين بشكل كبير على التسجيل عبر الموقع، فقد يسجل ما يزيد عن 5 مليون يوميا، إلا أن الوزارة حذرت من التسجيل لما هو دون الـ 18 عامًا.
رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا في مصريطلب الملايين من المواطنين يوميا، رابط موقع الوزارة للتسجيل في الحصول على لقاح كورونا المستجد في مصر، لذا يمكنهم الدخول عبر موقع وزارة الصحة المصرية الرسمي لحجز اللقاح من خلال الرابط التالي من هنا
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كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونايشار إلى أن وزارة الصحة، قامت باستثناء فئات من المواطنين من عدم الحصول على التطعيم، كما أنها أعطت اهتمامًا بفئات أخرى من أطياف الشعب بالتطعيم، ويذكر أن الشركة المنتجة للقاح فعالة بنسبة 79 % ضد فيروس كورونا المستجد.
وعند الانتهاء من الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني، يقوم المواطن بإدخال بياناته، والتي تتضمن: الاسم رباعي، الرقم القومي شرط أن نكون البطاقة سارية، تاريخ الميلاد، وإدخال وسيلة التواصل: رقم التليفون، أو البريد الإلكتروني، وكتابة العنوان بالتفصيل، وذلك لتحديد المستشفى التابعة لوزارة الصحة والأقرب لمحل سكن المواطن الذي يريد الحصول على اللقاح.