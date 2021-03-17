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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع الدين الخارجي بزيادة 1.8 مليار دولار

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:01 م
جريدة الدستور
راندا التوني
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كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن تراجع رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي ليصل إلى 33.9% بنهاية سبتمبر 2020، وهي في الحدود الآمنة وفقًا للمعايير الدولية.

وأشار التقرير إلى وصول رصيد الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020 بزيادة 1.8 مليار دولار بمعدل 1.5% مقارنة بنهاية يونيو 2015.

وأرجع المركزي الارتفاع في الدين إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 0.4 مليار دولار وارتفاع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 1.4 مليار دولار.

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