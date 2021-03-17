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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

903.6 مليون دولار صادرات مصر من الفواكه الطازجة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:24 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات مصر من الفواكه الطازجة سجلت ارتفاعًا لـ903.6 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 512.3 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة 391.2 مليون دولار خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء أن صادرات الخضراوات البقولية بلغت 39.2 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 35.7 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 3.4 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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