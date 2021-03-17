وزير التعليم: دعونا ننسى فكرة المنهج ونتفهم أن المطلوب هو فهم مخرجات التعلم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، لأحد أولياء الأمور، بأن بنك المعرفة بالنسبة للثالث ثانوي يحتوي على منهج مواز تقريبا وبه العديد من أفكار المسائل الصعبة في الفيزياء على سبيل المثال.كما تساءلت ولي الأمر "هل الطالب مطالب بكل كلمة في بنك المعرفة مع العلم بأنه كم كبير يصعب استيعابه خاصة في مثل ظروف هذا العام؟".فرد الوزير على جروب أولياء الأمور بتطبيق الواتس اب، قائلًا «دعونا ننسى فكرة المنهج المقرر والمسائل المقررة ونتفهم أن المطلوب هو فهم "مخرجات التعلم" لكل وحدة دراسية سواء كان هذا عن طريق فهمها من معلم الصف أو من الكتاب المدرسي أو من أى عدد من مصادر ﺑﻨﻚ المعرفة».وأضاف أن مصادر ﺑﻨﻚ المعرفة متاحة لمساعدة الطالب على الفهم الدقيق لمخرجات التعلم وليست عبئا إضافيا، وإنما هى مصادر مساعدة ومكملة لشرح الكتب وليست إضافة للمنهج.