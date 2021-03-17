مقتل 7 أشخاص فى إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية

أفادت شبكة CNN الأمريكية بمقتل 7 أشخاص وإصابة 2 فى إطلاق نار بثلاثة منتجعات صحية بضواحي أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية.وقال المحققون إنهم يحاولون تحديد ما إذا كانت عمليات إطلاق النار متصلة ببعضها أم لا.وأعلنت السلطات أنها تبحث عن مشتبه بهم تم رصدهم عبر كاميرات المراقبة في أماكن الحوادث أثناء إطلاق النار.