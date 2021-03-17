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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 7 أشخاص فى إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:35 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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أفادت شبكة CNN الأمريكية بمقتل 7 أشخاص وإصابة 2 فى إطلاق نار بثلاثة منتجعات صحية بضواحي أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية.

وقال المحققون إنهم يحاولون تحديد ما إذا كانت عمليات إطلاق النار متصلة ببعضها أم لا.

وأعلنت السلطات أنها تبحث عن مشتبه بهم تم رصدهم عبر كاميرات المراقبة في أماكن الحوادث أثناء إطلاق النار.

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