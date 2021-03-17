السعودية تطالب المجتمع الدولى بتمديد حظر السلاح على إيران⁩

أكد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، على أهمية تمديد حظر السلاح على إيران⁩ في ظل استمرارها في تزويد جماعة الحوثي اليمنية بالأسلحة.وأوضح مجلس الوزراء السعودي، في بيان له خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان، أن إيران تزود الحوثيين بأسلحة تستخدم في "إرهاب اليمنيين" واستهداف المدنيين في المملكة، ‎وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).وأيد مجلس الوزراء السعودي الجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير إيران أسلحة نووية وصواريخ باليستية.كما عبر "الوزراء" السعودي عن دعم جهود المبعوث الأممي في اليمن للبدء بعملية سياسية شاملة وفق المرجعيات الثلاث ودعم المملكة لجهود المبعوث الأممي في اليمن⁩ للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.