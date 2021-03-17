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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

استعلامك عندنا| لينك نتيجة الصف الأول الاعدادي بالاسم فقط 2021 الترم الأول

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:35 م
طلاب الإعدادى
طلاب الإعدادى
حسين العمدة
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يبحث المواطنون عن نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم 2021، ونقدم لكم كافة الخطوات لمعرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن ظهور نتائج الصف الأول الاعدادي في كافة المدارس بمختلف المحافظات على مستوي الجمهورية، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على الموقع الإلكتروني التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، المخصص لنتائج المراحل الاعدادية، ولذلك يتعرف علية القارىء من خلال التقرير التالي الذي يتضمن كافة المعلومات وخطوات معرفة نتائج امتحانات الصف الأول الاعدادي بالأسم.

والرابط الإلكتروني الذي يختص بنتائج امتحانات المراحل الاعدادية، يحتوي على عدد من الإيقونات التي تختص بنتائج سنوات النقل للصفوف الأتية "الصف الثالث الابتدائي، والصف الرابع الابتدائي، والصف الخامس الابتدائي، والصف السادس الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الثانى الإعدادي".

نتيجة الصف الأول الاعدادي بالاسم فقط 2021


لديكم كافة الخطوات لمعرفة نتيجة الصف الأول الاعدادي بالأسم 2021، بعد أن اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توفير نتائج الصف الأول الاعدادي بالأسم، وذلك لامتحانات الترم الأول، ويستطيع الطلاب الدخول على الموقع الإلكتروني لمعرفة النتيجة، وبذلك لا يحتاج الطلاب وأولياء الأمور بالذهاب إلي المدارس للحصول على النتيجة، ولديكم تفاصيل نتيجة الصف الأول الاعدادي، كما هو موضح بالأتي.

رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي بالاسم فقط 2021 الترم الأول

- يجب على الطلاب بالصف الأول الاعدادي الدخول على الموقع الإلكتروني التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، وهو https:www.cairogovresults.com.

- بعد ذلك كتابة البيانات المطلوبة التى تختص بالطلاب، وهى الأسم وكتابة الرقم القومى الموجود فى شهادة الميلاد، والمكون من ١٤ رقم.

- وثم اختيار المرحلة الدراسية وهى الاعدادية، واختيار الصف الدراسى، وهو الصف الأول الإعدادي.

- بعد ذلك اختيار العام الدراسي.

- ثم الضغط على كلمة عرض النتيجة حتى يتمكن الموقع من إظهار نتائج الامتحانات لكل الطلاب.



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