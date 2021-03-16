الاتحاد المسيحى للطلبة يناقش «قيادة المرأة»

نظم الاتحاد المسيحي العالمي للطلبة برئاسة ميرا نعيمة السكرتير الإقليمي للاتحاد بالشرق الأوسط، مساء أمس الإثنين، لقاء جديدا بمشاركة عدد من القيادات الدينية عبر تطبيق "زووم".وناقش اللقاء موضوع "قيادة المرأة"، بمشاركة ميريام صفير مدير المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ضمن اللقاءات التي ينظمها الاتحاد عن المرأة بالتزامن مع الاحتفال العالمي بها.ويحرص الاتحاد المسيحي العالمي للطلبة على تنظيم لقاءات دورية، للتواصل بين الكنائس المسيحية بدول الشرق الأوسط، بهدف دعم الحوار والتواصل بينهم.