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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا وإيطاليا تعتبران تصريحات «الأوروبية للأدوية» حول لقاح أسترازينيكا «مشجعة»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:50 م
ماكرون
ماكرون
وكالات
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وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي تصريحات الوكالة الأوروبية للأدوية حول لقاح أسترازينيكا ضد كوفيد-19 بـ"المشجعة"، بعد أن أكدت الثلاثاء أنها "مقتنعة بقوة" بفوائده.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي أن ماكرون ودراجي اتفقا في اتصال هاتفي على أن "التصريحات الأولية التي أدلت بها اليوم الوكالة الأوروبية للأدوية مشجعة".

وبحسب المصدر: "المسؤولان على استعداد لاستئناف حملة التطعيم سريعا بلقاح أسترازينيكا في حال جاءت تحاليل الوكالة الأوروبية للأدوية إيجابية" بشأنه.

وكانت عدة دول أوروبية منها فرنسا وإيطاليا علقت استخدام لقاح أسترازينيكا بسبب مخاطر محتملة من آثار جانبية خطيرة مثل مشاكل في التخثر والتسبب بجلطات.

والثلاثاء أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية التي ستصدر قرارها النهائي الخميس: "أنها مقتنعة بقوة بأن فوائد لقاح أسترازينيكا في الوقاية من وباء كوفيد-19 مع ما يسببه من مخاطر دخول المستشفى والوفاة أكبر بكثير من خطر هذه الآثار الجانبية".

وقرار إيطاليا بوقف استخدام لقاح أسترازينيكا، يجمد أكثر من 200 ألف جرعة في حين أنها واجهت تباطؤا في تسلم اللقاحات الاخرى في الأسابيع الأخيرة.

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