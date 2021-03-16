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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طريقة عمل «بيف استراجانوف»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:33 م
بيف استراجانوف
بيف استراجانوف
غادة موسى
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"بيف استراجانوف" هى أكلة جديدة يمكن تقديمها في العزائم وفي البيوت المصرية، وتحتاج إلى بعض المكونات الدقيقة، وطريقة معينة.

ـ المكونات:
500 جرام ستيك بقري
3 جرام ثوم مفروم
200 جرام بصل شرائح
200 جرام المشروم المقطع
3 جرام فلفل اسود
100 جرام فلفل أخضر مكعبات
20 جرام من الزيت النباتي
ه1 كيس صوص اللحوم
2 جرام شبت مفروم
500 جرام مياه لعمل الصوص
5 جرام من الخردل
100 جرام خيار مخلل مفروم
100 جرام فلفل ألوان شرائح رفيعة

ـ الطريقة
نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم نقطّع اللحم إلى شرائح طولية ونضعه في صينية.

نرش الملح والفلفل الأسود، ونقلب شرائح اللحم حتى نتبّلها جيدًا، ثم نضيف القليل من الزيت النباتي ونتابع التقليب.

نضع مقلاة واسعة على النار حتى تسخن تمامًا، ثم نضع شرائح اللحم ونقلبها حتى تأخذ اللون البني، وتتحمر.

نضع شرائح اللحم في وعاء آخر، ثمّ نُضيف الزيت النباتي ونقلب.

نضيف شرائح البصل، ونقلب حتى يذبل قليلًا، ثمّ نُضيف الثوم المهروس ونتابع التقليب.

نضيف المشروم المقطع والخردل والفلفل الأخضر ونقلب حتى تتكرمل المكونات جيدًا.

في وعاء جانبا نضع المياه على النار حتي الغليان ونضيف لها بودر صوص اللحوم ونقلب جيدا حتى تتجانس على النار ثم نتركها جانبا.

نسكب الصوص الذي قمنا بتجهيزه في الوعاء ونقلبه.

نغطي الوعاء ثم نتركه على النار لمدّة نصف ساعة تقريبًا أو حتى يطرى وينضج اللحم.

نضع الاستراجانوف في طبق التقديم ونزيّنها بالخيار المخلل المفروم والفلفل الألوان نقدّمها مباشرةً ساخنة.

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