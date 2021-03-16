طريقة عمل «بيف استراجانوف»

"بيف استراجانوف" هى أكلة جديدة يمكن تقديمها في العزائم وفي البيوت المصرية، وتحتاج إلى بعض المكونات الدقيقة، وطريقة معينة.ـ المكونات:500 جرام ستيك بقري3 جرام ثوم مفروم200 جرام بصل شرائح200 جرام المشروم المقطع3 جرام فلفل اسود100 جرام فلفل أخضر مكعبات20 جرام من الزيت النباتيه1 كيس صوص اللحوم2 جرام شبت مفروم500 جرام مياه لعمل الصوص5 جرام من الخردل100 جرام خيار مخلل مفروم100 جرام فلفل ألوان شرائح رفيعةـ الطريقةنسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم نقطّع اللحم إلى شرائح طولية ونضعه في صينية.نرش الملح والفلفل الأسود، ونقلب شرائح اللحم حتى نتبّلها جيدًا، ثم نضيف القليل من الزيت النباتي ونتابع التقليب.نضع مقلاة واسعة على النار حتى تسخن تمامًا، ثم نضع شرائح اللحم ونقلبها حتى تأخذ اللون البني، وتتحمر.نضع شرائح اللحم في وعاء آخر، ثمّ نُضيف الزيت النباتي ونقلب.نضيف شرائح البصل، ونقلب حتى يذبل قليلًا، ثمّ نُضيف الثوم المهروس ونتابع التقليب.نضيف المشروم المقطع والخردل والفلفل الأخضر ونقلب حتى تتكرمل المكونات جيدًا.في وعاء جانبا نضع المياه على النار حتي الغليان ونضيف لها بودر صوص اللحوم ونقلب جيدا حتى تتجانس على النار ثم نتركها جانبا.نسكب الصوص الذي قمنا بتجهيزه في الوعاء ونقلبه.نغطي الوعاء ثم نتركه على النار لمدّة نصف ساعة تقريبًا أو حتى يطرى وينضج اللحم.نضع الاستراجانوف في طبق التقديم ونزيّنها بالخيار المخلل المفروم والفلفل الألوان نقدّمها مباشرةً ساخنة.