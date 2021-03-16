«الحرية المصري»: الرئيس السيسي يؤمن بأهمية دور المرأة في المجتمع

توجه الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم بحزب الحرية المصرى، بالتهنئة إلى المرأة المصرية في جميع قرى ونجوع محافظات مصر بمناسبة الاحتفال «بيوم المرأة المصرية»، والذي يوافق 16 مارس من كل عام.وتقدم إدريس، بخالص الشكر والتقدير إلى الإرادة السياسية الحكيمة والمستنيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول وراعي المرأة المصرية لإيمانه بأهمية دور المرأة في المجتمع، والذي أصبحت المرأة المصرية في عهده محط اهتمام وإعجاب العالم بأسره لما تحقق لها من إنجازات.وجهت الدكتورة جيهان البيومي عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي نظرًا لما تشهده المرأة من مكتسبات منذ توليه المسئولية، بقولها: "نوجه للرئيس شكر من المرأة المصرية فى ذكرى حصولها على حق الترشح بالانتخابات، وذلك فى 16 مارس 1956، لاسيما بعد الإنجاز التاريخى فى عهده بحصولها على 25% من مقاعد مجلس النواب لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية".وقالت البيومى، إننا نوجه الشكر أيضًا ليس فقط نيابة عن المرأة بل عن الشعب أجمع للتوجيهات الهامة للرئيس بالأمس بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه، وإقرار علاوتين بـ7.5 مليار جنيه وزيادة المعاشات 13%، والتى تؤكد أنه دائما وأبدًا ينحاز للشعب والبسطاء وأصحاب المعاشات، ويفاجئهم بالمفاجآت العظيمة".